Гафин: качество игры «Динамо» в первом тайме с «Крыльями» не соответствует нашим ожиданиям

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу московской команды над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче в концовке забил нападающий Константин Тюкавин.

«По игре самое важное, что у нас три очка. Мы понимаем, что в плане футбола нам есть куда стремиться, есть что улучшать. Качество игры, которое мы видели в первом тайме, не соответствует нашим ожиданиям.

Здесь ответ простой — надо работать на тренировках. Вместе с футболом придёт результат. Спасибо ребятам за то, что бились до конца. Мы заслужили эту вымученную победу», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» находится на четвёртом месте в РПЛ (32 очка), а «Крылья Советов» — на 11-м (20).