В «Динамо» высказались о посещаемости первого матча РПЛ после внедрения Fan ID
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о посещаемости матча Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0). На матче присутствовало 4943 зрителя.
«Нам трудно говорить о каких-то ожиданиях от посещаемости, потому что для ожиданий нужен предыдущий опыт. У нас его нет.
Посещаемость увеличится за счёт фактора времени, у людей будет больше времени, чтобы оформить карту болельщика. Надеемся, что со временем мы будем возвращаться к тем показателям, которые были до введения карты болельщика.
Шесть тысяч болельщиков — мало? Мы всегда стремимся к тому, чтобы заполнять наш стадион: по осени и предыдущему сезону у нас это получалось. Сейчас как есть», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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