В «Динамо» заявили, что с энтузиазмом относятся к матчу с «Зенитом» в Кубке России

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Как отношусь к выездной игре с «Зенитом» в Кубке России? С энтузиазмом!» — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч между «Зенитом» и московским «Динамо» в Фонбет Кубке России состоится 15 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее «Динамо» вылетело из Пути РПЛ Фонбет Кубка России, проиграв по сумме двух матчей самарским «Крыльям Советов». «Зенит» в Пути регионов уверенно в гостях обыграл ульяновскую «Волгу» (3:0).

Сегодня, 5 марта, «Динамо» обыграло «Крылья Советов» (1:0) в матче Российской Премьер-Лиги.