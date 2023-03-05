«Краснодар» — «Торпедо»: гости вышли вперёд
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Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Торпедо».
На девятой минуте матча Илья Стефанович вывел «Торпедо» вперёд.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте, набрав шесть очков. Матч команд в первом круге завершился победой «Краснодара» со счётом 4:1.
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