«Краснодар» — «Торпедо»: гости вышли вперёд

Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Торпедо».

На девятой минуте матча Илья Стефанович вывел «Торпедо» вперёд.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте, набрав шесть очков. Матч команд в первом круге завершился победой «Краснодара» со счётом 4:1.