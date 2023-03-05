«Монако» сыграл вничью с «Труа». Головин провёл на поле весь матч
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Труа» и «Монако». Встречу обслуживала арбитр Стефани Фраппар, работавшая на ЧМ-2022. Матч завершился со счётом 2:2.
На 21-й минуте Роминиг Куаме вывел «Труа» вперёд. На 81-й минуте Бен-Йеддер сравнял счёт, а спустя четыре минуты оформил дубль. Однако удержать победу монегаскам не удалось: в компенсированное время Айки Угбо сравнял счёт.
Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле весь матч.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» делит третью строчку турнирной таблицы с «Лансом». У обоих клубов по 51 очку. «Труа» занимает предпоследнее, 19-е место с 20 очками. Предыдущая очная встреча команд в Лиге 1 завершилась победой «Труа» со счётом 4:2.
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