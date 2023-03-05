«Барселона» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 5 марта, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Валенсию». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч в прямом эфире можно будет посмотреть в онлайн-сервисе Okko.
«Валенсия» продолжает находиться в самом низу Ла Лиги, занимая 19-е место в зоне вылета с 23 очками. Только в прошлом туре в игре с «Реалом Сосьедад» (1:0) «летучие мыши» смогли прервать серию из пяти поражений подряд.
Поражение сине-гранатовых в прошлом туре в матче с «Альмерией» (0:1) не изменило их турнирного положения. Подопечные Хави продолжают возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 59 очков и на семь очков опережая мадридский «Реал».
- 5 марта 2023
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