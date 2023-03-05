«Нельзя играть так при своих болельщиках». Капитан «Динамо» Фомин — о матче с «Крыльями»

Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин подвёл итоги после матча 18-го тура РПЛ, в котором его команда в концовке вырвала победу у «Крыльев Советов» (1:0).

«Будем разбирать ошибки. Понятно, что недопустимо так играть дома при своих болельщиках. Надо постараться сохранить позитив, что выиграли. Будем улучшать качество игры.

Худший первый тайм «Динамо»? Не могу сразу после матча сказать, в чём причина. Так нельзя играть. Домашний матч при своих болельщиках… Непохоже было на нас. Самое главное — сохранить позитив. Хорошие команды тем и отличаются, что при плохой игре набирают очки и выигрывают.

Разговор с Йокановичем в раздевалке был на повышенных тонах. О чём — я не буду говорить. Конечно, тренер заводил нас эмоционально после такого первого тайма», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.