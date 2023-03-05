«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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В матче 26-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу в матче с «Ливерпулем» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. У гостей голом отметился Мохамед Салах.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Арсенал» (63).
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