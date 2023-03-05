«Барселона» — «Валенсия»: стартовые составы команд на матч 24-го тура Ла Лиги

Сегодня, 5 марта, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Валенсию». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде, Ф. де Йонг, Бускетс, Роберто, Фати, Ф. Торрес, Рафинья.

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррея, Джёмерт, Озкачар, Васкес, Фулкье, Гильямон, Мориба, Альмейда, Дуро, Лино.

«Валенсия» продолжает находиться в самом низу Ла Лиги, занимая 19-е место в зоне вылета с 23 очками. Поражение сине-гранатовых в прошлом туре в матче с «Альмерией» (0:1) не изменило их турнирного положения. Подопечные Хави продолжают возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 59 очков и на семь очков опережая мадридский «Реал».