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Депутат Госдумы Милонов рассказал о подготовке инициативы по отмене Fan ID

Депутат Госдумы Милонов рассказал о подготовке инициативы по отмене Fan ID
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам её. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал.

Мы сейчас на заключительном этапе, редактируем нашу инициативу по Fan ID. Инициатива по отмене? Да.

Прислушаются ли? Иногда слушают. Но это не ко мне. Я-то кто? Скромный голос, звучащий в унисон с миллионами других. Может, это и будет последняя капля. Как знать. Давайте не будем забегать вперёд, но я с оптимизмом смотрю на ситуацию», — приводит слова Милонова «РБ Спорт».

«В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID «В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID
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