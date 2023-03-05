Оформить Fan ID без посещения МФЦ смогут обладатели загранпаспортов с биометрией

Оформить Fan ID без посещения МФЦ смогут обладатели заграничных паспортов с биометрией. Подобное изменение в положение о карте болельщика (Fan ID) планируется внести уже в марте. Об этом сообщил Sport24.

Напомним, сейчас персонифицированная карта болельщика необходима для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года. В первой части сезона-2022/2023 матчи Российской Премьер-Лиги с применением Fan ID проходили на стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», которые, соответственно, являются домашними аренами екатеринбургского «Урала», «Пари Нижний Новгород», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и «Сочи».