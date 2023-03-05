Мостовой: в первом тайме «Динамо» играло ужасно. За проигрыш «Крылья» должны винить себя

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой оценил игру «Динамо» и «Крыльев Советов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
«Было ощущение, что в первом тайме «Динамо» играло ужасно, а «Крылья» выглядели лучше — у них было несколько хороших моментов. То, как игра развивалась в первом тайме, говорило о том, что «Крылья», скорее, не проиграют.
В какой-то момент во втором тайме «Крылья» стали больше думать об обороне. Начали думать, что какой-нибудь рикошет к ним залетит — в итоге «Динамо» забило. За проигрыш «Крылья» должны сами себя винить, что вот так сыграли во втором тайме», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Единственный гол в игре был забит уже в компенсированное время, его автором стал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.
- 5 марта 2023
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