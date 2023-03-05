«Краснодар» — «Торпедо»: хозяева сравняли счёт на 62-й минуте

Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Торпедо». Встречу обслуживает арбитр Евгений Кукуляк. Игра началась в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте защитник «Краснодар» провёл опасную атаку. Ильзат Ахметов с фланга прострелил в центр штрафной, где защитник Сергей Петров пробил по пустым воротам — 1:1.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте, набрав шесть очков. Матч команд в первом круге завершился победой «Краснодара» со счётом 4:1.

В предыдущих матчах Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Оренбургу» (1:5), а «Торпедо» уступило санкт-петербургскому «Зениту» (0:2).