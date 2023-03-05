«Будем учиться на своих ошибках». Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1).
«Другое настроение у нас было после прошлой игры. Мы провели хороший первый тайм. Где-то минуты до 35-й мы играли в хороший футбол, создавали моменты. В этот отрезок мы должны были иметь не только игровое преимущество, но и по счёту. Какие-то наши ошибки развернули игру, мы отдали инициативу. Соперник смог провести несколько атак в конце первого тайма. Это начало давить и на нас тоже. «Динамо» было активно во втором тайме. Может, мы допустили не так много моментов у своих ворот, но контроль мяча и переходные фазы… мы играли не хорошо. Мы могли и должны были выходить лучше в атаку, создавать свои моменты. Не получилось.
Разные причины. Некоторые футболисты за это время сыграли много, не смогли держать свой уровень игры и концентрации. В позиционной обороне мы допускали определённые ошибки. Мы слишком прижимались, не были активны, не смогли отжать игру от своих ворот. Будем учиться на своих ошибках, нам нужны были очки. Но «Динамо» – это хорошая команда. Наверное, по праву мы разделили эти очки за три матча пополам», — приводит слова Осинькина официальный сайт самарского клуба.
- 5 марта 2023
-
18:25
-
18:18
-
18:17
-
18:13
-
18:08
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:43
-
17:36
-
17:21
-
17:21
-
17:14
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:22
-
16:22
-
16:17
-
16:16
-
16:01