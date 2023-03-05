Диего Симеоне после матча с «Севильей» поцеловал Антуана Гризманна

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне во время интервью после матча 24-го тура Примеры с «Севильей», который завершился уверенной победой подопечных аргентинца со счётом 6:1, поцеловал полузащитника «матрасников» Антуана Гризманна. Француз в этой игре забил гол и сделал результативную передачу на Мемфиса Депая.

Диего Симеоне и Антуан Гризманн Фото: Скриншот из трансляции

«Я люблю человека, которым является Гризманн, но также я ценю и его футбольные качества – я поцеловал его прежде всего из-за его преданности делу. Он провёл замечательное время в «Атлетико», потом ушёл, но понял, что должен вернуться. Это было сложно», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо.

Депай и Альваро Мората в игре с «Севильей» оформили дубли, а ещё один мяч забил бельгийский полузащитник Янник Карраско. Единственный гол гостей на счету Юссефа Эн-Несири.

Победа позволила подопечным Диего Симеоне обойти в турнирной таблице «Реал Сосьедад», поднявшись на третью позицию.

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