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Тренер «Крыльев» Осинькин высказался об отменённых голах в матче с «Динамо»

Тренер «Крыльев» Осинькин высказался об отменённых голах в матче с «Динамо»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отменённых голах в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). Судьи с помощью системы VAR отменили во встрече три гола, два из которых забили самарцы.

«Такие моменты могут давить на игроков. Когда где-то посмотришь повтор, понимание ситуации становится чёткое. На поле всем кажется, что голы были чистые. Тонкие моменты, они дошли до VAR. Конечно, футболистам показалось, что всё могло быть иначе. Это часть игры. Психологические ситуации на поле могут быть разные. Нужно уметь на них реагировать. Это часть игры, профессионализма и мастерства», — приводит слова Игоря Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».

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