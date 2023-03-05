Тренер «Крыльев» Осинькин рассказал об особенностях подготовки к третьему матчу с «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о подготовке к матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). Эта встреча стала для команд третьей подряд. Ранее «Крылья Советов» прошли «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по сумме двух матчей — 3:2.
«Сейчас было слишком напряжённо. Слишком много теории. Матч, который бывает первым в сезоне, к нему подготовка бывает очень длинная. Она идёт ещё со сборов. В тактическом плане мы много не работали, провели короткое занятие, где коснулись тактических моментов. Провели лишь одну теорию. Обратили внимание на некоторые детали. Если мы сыграли в первом тайме, всё плюс-минус было правильно с нашей стороны. Но, когда мы начали терять инициативу, нас начало эмоционально и физически не хватать, это тот момент, который не решить в кабинете, показывая футболисту, куда бежать», — приводит слова Осинькина официальный сайт самарского клуба.
- 5 марта 2023
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