Бейл: «Крылья» заслужили большее. Не могу поверить, что покидаем поле с этим результатом
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает, что его команда не заслужила поражения в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1).
«Сегодня мы заслуживали большего. Не могу поверить, что покидаем поле с таким результатом. Через неделю снова игра в Москве. И мы уже настраиваемся на этот матч», — написал игрок в своём телеграм-канале.
По ходу встречи между «Динамо» и «Крыльями» бригада арбитров отменила три гола, в том числе два в исполнении самарцев, после обращения к VAR. Единственный мяч в концовке встречи забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.
Через неделю, 12 марта, подопечные Игоря Осинькина проведут гостевой матч РПЛ с ЦСКА, а уже спустя три дня примут армейцев в игре на Кубок России.
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