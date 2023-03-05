«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Эллиот, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Нуньес, Гакпо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегорст, Антони, Рашфорд.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу в матче с «Ливерпулем» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. У гостей голом отметился Мохамед Салах.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Арсенал» (63).