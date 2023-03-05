«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет московский ЦСКА. Команды встретятся на стадионе «Фишт». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Носков, Мойзес, Роша, Кучаев, Медина, Карраскаль, Гаич, Мендес, Чалов.
ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 29 очков по итогам предыдущих туров. «Сочи» располагается на девятой строчке российского чемпионата, у команды 25 очков. Предыдущая очная встреча между командами в рамках РПЛ завершилась победой армейского клуба со счётом 3:0.
- 5 марта 2023
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