«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет московский ЦСКА. Команды встретятся на стадионе «Фишт». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Носков, Мойзес, Роша, Кучаев, Медина, Карраскаль, Гаич, Мендес, Чалов.

ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 29 очков по итогам предыдущих туров. «Сочи» располагается на девятой строчке российского чемпионата, у команды 25 очков. Предыдущая очная встреча между командами в рамках РПЛ завершилась победой армейского клуба со счётом 3:0.