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«Ноттингем Форест» и «Эвертон» поделили очки в матче АПЛ

«Ноттингем Форест» и «Эвертон» поделили очки в матче АПЛ
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Итоговый счёт — 2:2.

На 10-й минуте с пенальти отличился нападающий «Эвертона» Демарай Грей. Через девять минут ответный мяч «Ноттингем Форест» забил форвард Бреннан Джонсон. На 29-й минуте гости вновь вышли вперёд: голом отменился полузащитник Абдулайе Дукуре. «Лесники» сравняли счёт на 77-й минуте усилиями Джонсона, который оформил дубль.

«Ноттингем Форест» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 25 матчей. «Эвертон» находится на 18-й строчке, заработав 22 очка за 26 игр. Лидирует «Арсенал» (63).

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Грей – 10'   1:1 Джонсон – 19'   1:2 Дукуре – 29'   2:2 Джонсон – 77'
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