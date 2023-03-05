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«Торпедо» забило первые голы и набрало первое очко в РПЛ под руководством Талалаева

«Торпедо» забило первые голы и набрало первое очко в РПЛ под руководством Талалаева
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Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московское «Торпедо». Команды сыграли вничью — 2:2.

Автозаводцы забили первые голы и набрали первое очко в Российской Премьер-Лиге под руководством главного тренера Андрея Талалаева. После прихода нового наставника торпедовцы потерпели в чемпионате России пять сухих поражений подряд. «Торпедо» проиграло «Локомотиву» (0:1), «Ахмату» (0:1), «Спартаку» (0:1), «Крыльям Советов» (0:2) и «Зениту» (0:2).

Москвичи с семью очками остались на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре чемпионата России «Торпедо» дома примет екатеринбургский «Урал» 11 марта. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

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