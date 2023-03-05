Морган: когда «Арсенал» выиграет АПЛ, я поеду на «Олд Траффорд» и крикну «СИИИИИУ!!!»

Поклонник «Арсенала» журналист Пирс Морган, который осенью прошлого года взял резонансное интервью у экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, продолжает критиковать «красных дьяволов» за расторжение контракта с игроком.
«Арсенал» и вправду собирается выиграть АПЛ. И, когда мы это сделаем, я поеду прямиком на «Олд Траффорд» (домашний стадион «Юнайтед» — Прим. «Чемпионата»), чтобы устроить концерт, кульминацией которого станет громкое «СИИИИИУ!!!» — написал Морган в своём «твиттере».
Отметим, что португалец часто сопровождает празднование забитых мячей именно этим криком. После расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» Роналду переехал в чемпионат Саудовской Аравии – в «Аль-Наср».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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