«Монпелье» забил пять безответных мячей в ворота «Анже»
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«Монпелье» разгромил «Анже» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Финальный свисток главного арбитра Бенуа Мийо зафиксировал счёт 5:0.
Голы в составе хозяев на свой счёт записали Вахби Хазри, Фету Мауасса, Элье Ваи, а Тежи Саванье оформил дубль.
Франция - Лига 1. 26-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
5 : 0
Анже
Анже
1:0 Хазри – 2' 2:0 Саванье – 25' 3:0 Мауасса – 45+2' 4:0 Саванье – 51' 5:0 Ваи – 73'
Удаления: нет / Бенталеб – 57'
«Реймс» в упорной борьбе вырвал победу в игре с «Аяччо». Единственный мяч в ворота гостей на пятой минуте компенсированного времени забил Йенс Каюсте, которому ассистировал Дзюня Ито.
Франция - Лига 1. 26-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 0
Аяччо
Аяччо
1:0 Каюсте – 90+4'
В других матчах игрового дня «Брест» с минимальным счётом обыграл «Страсбург» на выезде, а «Тулуза» дома также со счётом 0:1 уступила «Клермону».
Франция - Лига 1. 26-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
0 : 1
Брест
Брест
0:1 Онора – 45+1'
Франция - Лига 1. 26-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Хауи – 76'
Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему «ПСЖ» (63 очка).
Комментарии
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