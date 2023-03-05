«Монпелье» забил пять безответных мячей в ворота «Анже»

«Монпелье» разгромил «Анже» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Финальный свисток главного арбитра Бенуа Мийо зафиксировал счёт 5:0.

Голы в составе хозяев на свой счёт записали Вахби Хазри, Фету Мауасса, Элье Ваи, а Тежи Саванье оформил дубль.

«Реймс» в упорной борьбе вырвал победу в игре с «Аяччо». Единственный мяч в ворота гостей на пятой минуте компенсированного времени забил Йенс Каюсте, которому ассистировал Дзюня Ито.

В других матчах игрового дня «Брест» с минимальным счётом обыграл «Страсбург» на выезде, а «Тулуза» дома также со счётом 0:1 уступила «Клермону».

Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему «ПСЖ» (63 очка).