Видеообзор матча «Краснодар» — «Торпедо» М

Сегодня, 5 марта, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московское «Торпедо». Встречу обслуживал арбитр Евгений Кукуляк. Игра началась в 16:30 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости вышли вперёд уже на девятой минуте благодаря забитому мячу Ильи Стефановича, ассистировал ему Давид Караев. «Краснодар» смог сделать счёт равным только в середине второго тайма: на 62-й минуте защитник Сергей Петров смог реализовать голевой момент после прострела Ильзата Ахметова. Через восемь минут «быки» вышли вперёд благодаря забитому мячу Джона Кордобы. Но «Краснодар» не смог долго вести в этой встрече, потому что уже на 78-й минуте Игорь Лебеденко сравнял счёт, установив итоговый результат матча — 2:2.

После ничейного исхода встречи «Краснодар» набрал 26 очков и закрепился на седьмом месте турнирной таблицы. «Торпедо» с семью очками осталось на последнем, 16-м месте таблицы, в зоне вылета.