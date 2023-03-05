Три отменённых гола — в видеообзоре матча РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.

На 17-й минуте форвард «Крыльев» Амар Рахманович забил гол после передачи Гленна Бейла. Это взятие ворот было отменено из-за того, что Бейл находился в офсайде. На 34-й минуте вратарь хозяев Антон Шунин выпустил мяч из рук, пытаясь выиграть борьбу на втором этаже. Бенхамин Гарре забил в пустые ворота, но при приёме мяча тот попал игроку в руку, и после просмотра VAR этот гол тоже был отменён. На 77-й минуте арбитр отменил гол нападающего «Динамо» Фёдора Смолова после просмотра видеоповтора: Саба Сазонов сфолил в атаке. Победный гол динамовцев на 90+1-й минуте забил Константин Тюкавин.

«Динамо» (32) находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» (20) — на 11-м.