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Ярослав Ракицкий забил первый гол после возвращения в «Шахтёр»

Ярослав Ракицкий забил первый гол после возвращения в «Шахтёр»
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Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забил первый гол после возвращения в донецкий «Шахтёр». Это случилось в гостевой игре 16-го тура чемпионата Украины с командой «Металлист 1925», в которой «горняки» забили в ворота соперника семь безответных мячей. На 66-й минуте защитник забил седьмой гол в ворота соперника и довершил разгром хозяев. Кроме того, в этом матче игрок записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». Он выступал за команду с 2009 по 2019 год, а в январе вернулся в родной клуб. Напомним, последним клубом Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в декабре 2022 года. За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделав одну голевую передачу.

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