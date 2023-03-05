«Сочи» — ЦСКА: команды не открыли счёт по итогам первого тайма

Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московский ЦСКА на стадионе «Фишт». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм между командами прошёл в равной борьбе. На 32-й минуте «Сочи» мог заработать пенальти за фол на Владиславе Сарвели, но после просмотра повтора момента Владислав Безбородов принял решение не назначать 11-метровый удар.

ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 29 очков по итогам предыдущих туров. «Сочи» располагается на девятой строчке российского чемпионата, у команды 25 очков. Предыдущая очная встреча между командами в рамках 2-го тура РПЛ завершилась разгромной победой армейского клуба со счётом 3:0.