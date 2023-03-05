Сергей Степашин: как бывший директор ФСБ не понимаю Fan ID

Бывший председатель Счётной палаты Российской Федерации Сергей Степашин оценил игру «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», а также высказался на тему внедрения Fan ID.

«Отменённые голы? Ну, то, что отменили, по делу, безусловно. Хотя первый тайм был безобразным для «Динамо». Во втором уже немножко поиграли, что называется, в футбол. Честно говоря, очень рад за Костю Тюкавина. И Федя Смолов был готов к игре. Как сказал Юрий Павлович Сёмин: ну, три очка важнее, чем хорошая игра. А в следующей будет уже лучше. Ну, самое интересное, что, в отличие от меня, он был оптимистом. Оставалось три минуты, он говорит: сейчас забьют, сейчас забьют.

Связка Тюкавина и Смолова? Хорошая. Когда Кокорин играл в «Динамо», связка Смолов — Кокорин, я считал, была лучшей в советском… российском футболе. Ну, Фёдор теперь, слава богу, с Костей играет вместе. Единственное, жалко, так мало людей на «Динамо» ещё не приходило.

По 15 приходило, по 20. Всё равно остаётся вопрос по поводу так называемого Fan ID, тем более что это не русское слово.

Я тысячу раз говорил – билеты по паспорту. И всё, проблем нет. По паспорту, как на самолёт, как на поезд. Я не понимаю этого, честно скажу, как бывший директор ФСБ», — приводит слова Степашина «КП Спорт».