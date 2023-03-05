Криштиану Роналду отправил самолёт с гуманитарной помощью в Сирию и Турцию

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду помог пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, отправив в эти страны самолёт с предметами гуманитарной помощи, сообщает Daily Mail.
Португалец передал нуждающимся палатки, продуктовые наборы, кровати, подушки и одеяла, детское питание, молоко и медикаменты.
По данным СМИ, жертвами природного катаклизма стали свыше 50 тысяч человек.
Напомним, недавно Роналду встретился с сирийским мальчиком Набилем Саидом. 6 февраля Саид в соцсети обратился к спасателям с просьбой помочь рабочим, пострадавшим от землетрясения магнитудой 7,2. Позже он сказал спасателям, что хотел бы встретиться со своим кумиром Роналду. Мальчик был приглашён на матч «Аль-Наср» — «Аль-Батин» (3:1). Перед началом матча Криштиану встретился с Набилем, дал ему пять и крепко обнял.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду
- 5 марта 2023
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