«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Гакпо забил третий мяч хозяев на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 50-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо оформил дубль. Ему ассистировал Мохамед Салах, который раскачал защитника и сделал тонкий пас на ближний угол вратарской, откуда набежавший Гакпо пробил мимо де Хеа в сетку ворот — 3:0.
Ранее, в первом тайме, на 43-й минуте, Гакпо забил первый гол. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот «Манчестер Юнайтед». На 47-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес забил второй гол хозяев. Он головой замкнул подачу Харви Эллиотта.
- 5 марта 2023
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