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Гендиректор «Динамо»: рады, что обыграли «Крылья», но стоит работать над улучшением игры

Гендиректор «Динамо»: рады, что обыграли «Крылья», но стоит работать над улучшением игры
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (1:0) в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, а также сделал вывод, что тренерскому штабу во главе со Славишей Йокановичем следует поработать над улучшением игры футболистов.

«Игра была на три результата. Мы довольны тем, что победили и бились до конца. Это в том числе показывает характер команды. Я думаю, что тренерскому штабу стоит работать над улучшением качества игры. Уверен, что они сделают выводы», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртой строчке турнирной таблицы. В следующем туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 11 марта, начало – в 19:00 мск.

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