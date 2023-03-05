Гендиректор «Динамо»: рады, что обыграли «Крылья», но стоит работать над улучшением игры

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (1:0) в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, а также сделал вывод, что тренерскому штабу во главе со Славишей Йокановичем следует поработать над улучшением игры футболистов.
«Игра была на три результата. Мы довольны тем, что победили и бились до конца. Это в том числе показывает характер команды. Я думаю, что тренерскому штабу стоит работать над улучшением качества игры. Уверен, что они сделают выводы», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртой строчке турнирной таблицы. В следующем туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 11 марта, начало – в 19:00 мск.
- 5 марта 2023
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