Степашин: если «Динамо» выиграет у «Зенита», то это будет интересно

Бывший председатель Счётной палаты Российской Федерации Сергей Степашин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится 15 марта. Начало игры — в 20:00 мск.

«Теперь всё внимание к чемпионату? Да нет, на самом деле ведь что получается. Если любая команда из так называемой нижней лиги, где сейчас играет «Зенит», к сожалению, и «Динамо», победит, то сыграет с победителем так называемой высшей лиги, вот эта новая идея. Если мы выиграем у «Зенита», то это будет интересно.

Почему уступили «Крыльям Советов»? Потому что Осинькин был сильнее. Команду у него почти разобрали, а он снова её построил. Всё-таки русский тренер есть русский тренер, что ни говори», — приводит слова Степашина «КП Спорт».