«Сочи» — ЦСКА: арбитры отменили гол Мойзеса

Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московский ЦСКА на стадионе «Фишт». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте московский ЦСКА провёл опасную атаку. Армейцы исполнили штрафной у ворот соперника, в ходе которого последовал навес в штрафную, был нанесён удар одним из игроков гостей, и на добивании оказался Мойзес, который сумел отправить мяч в сетку. Однако после проверки момента судьями гол был отменён из-за положения «вне игры» у одного из футболистов атаки.

ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 29 очков по итогам предыдущих туров. «Сочи» располагается на девятой строчке российского чемпионата, у команды 25 очков. Предыдущая очная встреча между командами в рамках 2-го тура РПЛ завершилась разгромной победой армейского клуба со счётом 3:0.