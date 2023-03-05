«Сочи» — ЦСКА: арбитры отменили гол Мойзеса

Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московский ЦСКА на стадионе «Фишт». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 67-й минуте московский ЦСКА провёл опасную атаку. Армейцы исполнили штрафной у ворот соперника, в ходе которого последовал навес в штрафную, был нанесён удар одним из игроков гостей, и на добивании оказался Мойзес, который сумел отправить мяч в сетку. Однако после проверки момента судьями гол был отменён из-за положения «вне игры» у одного из футболистов атаки.
ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 29 очков по итогам предыдущих туров. «Сочи» располагается на девятой строчке российского чемпионата, у команды 25 очков. Предыдущая очная встреча между командами в рамках 2-го тура РПЛ завершилась разгромной победой армейского клуба со счётом 3:0.
- 5 марта 2023
-
21:27
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:08
-
21:06
-
21:06
-
21:03
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:11