«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Нуньес сделал дубль на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 5:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оформил дубль — 5:0. Он вновь забил головой, в этот раз после подачи Джордана Хендерсона.

Ранее, в первом тайме, на 43-й минуте, форвард хозяев Коди Гакпо забил первый гол. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот «Манчестер Юнайтед». На 47-й минуте отличился Нуньес. Он головой замкнул подачу Харви Эллиотта. На 50-й минуте Гакпо оформил дубль. Ему ассистировал Салах, который раскачал защитника и сделал тонкий пас на ближний угол вратарской, откуда набежавший Гакпо пробил мимо де Хеа. На 66-й минуте голом отметился сам Салах. Египтянин сильно пробил по отскочившему мячу, который от перекладины влетел в сетку ворот, — 4:0.