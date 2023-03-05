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Салах — первый игрок «Ливерпуля», который забил «Манчестер Юнайтед» в шести матчах подряд

Салах — первый игрок «Ливерпуля», который забил «Манчестер Юнайтед» в шести матчах подряд
Мохамед Салах
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории мерсисайдцев, который поразил ворота в шести матчах подряд во всех турнирах, сообщает статистический портал Opta.

Египтянин поразил ворота «красных дьяволов» в игре 26-го тура английской Премьер-лиги, которая проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, «Ливерпуль» громит соперника со счётом 5:0. Помимо Салаха, голы в ворота принципиального соперника забили форварды Коди Гакпо и Дарвин Нуньес, которые оформили дубли. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущем сезоне АПЛ египтянин проводит 26-й матч за красных. Он забил 11-й гол, также на его счету шесть результативных передач.

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