Салах — первый игрок «Ливерпуля», который забил «Манчестер Юнайтед» в шести матчах подряд

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории мерсисайдцев, который поразил ворота в шести матчах подряд во всех турнирах, сообщает статистический портал Opta.

Египтянин поразил ворота «красных дьяволов» в игре 26-го тура английской Премьер-лиги, которая проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, «Ливерпуль» громит соперника со счётом 5:0. Помимо Салаха, голы в ворота принципиального соперника забили форварды Коди Гакпо и Дарвин Нуньес, которые оформили дубли. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущем сезоне АПЛ египтянин проводит 26-й матч за красных. Он забил 11-й гол, также на его счету шесть результативных передач.

Новость по теме Салах заявил, что хочет побить рекорд Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ

Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов