Салах — первый игрок «Ливерпуля», который забил «Манчестер Юнайтед» в шести матчах подряд
Поделиться
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории мерсисайдцев, который поразил ворота в шести матчах подряд во всех турнирах, сообщает статистический портал Opta.
Египтянин поразил ворота «красных дьяволов» в игре 26-го тура английской Премьер-лиги, которая проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, «Ливерпуль» громит соперника со счётом 5:0. Помимо Салаха, голы в ворота принципиального соперника забили форварды Коди Гакпо и Дарвин Нуньес, которые оформили дубли. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В текущем сезоне АПЛ египтянин проводит 26-й матч за красных. Он забил 11-й гол, также на его счету шесть результативных передач.
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов
Комментарии
- 5 марта 2023
-
21:27
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:08
-
21:06
-
21:06
-
21:03
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:11
Партнерский контент