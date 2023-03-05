«Сочи» — ЦСКА: Джорджевич вывел хозяев вперёд на 74-й минуте
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Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московский ЦСКА на стадионе «Фишт». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 72-й минуте футболисты хозяев провели опасную атаку. Артур Юсупов сделал разрезающий пас с фланга на Луку Джорджевича, который уверенно реализовал голевой момент — 1:0.
ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 29 очков по итогам предыдущих туров. «Сочи» располагается на девятой строчке российского чемпионата, у команды 25 очков. Предыдущая очная встреча между командами в рамках 2-го тура РПЛ завершилась разгромной победой армейского клуба со счётом 3:0.
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