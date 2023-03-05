Дубль Джорджевича принёс «Сочи» домашнюю победу над ЦСКА

Сегодня, 5 марта, завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимал московский ЦСКА на стадионе «Фишт». Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «Сочи» имел возможность получить право исполнить пенальти за фол на Владиславе Сарвели, но главный арбитр принял решение не ставить 11-метровый удар. Хозяева открыли счёт с игры во втором тайме, когда на 72-й минуте Лука Джорджевич после точной передачи Артура Юсупова реализовал опасный момент. Через шесть минут преимущество «Сочи» увеличилось — Джорджевич оказался точен на добивании после прострела с фланга. Этот мяч стал итоговым в матче — 2:0 в пользу хозяев.

Победа позволила «Сочи» набрать 28 очков и подняться на седьмое место турнирной таблицы. ЦСКА, у которого 29 очков, остался на пятой позиции. В следующем туре московский клуб сыграет с «Крыльями Советов» (12 марта), а «Сочи» – с «Оренбургом» (10 марта).