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Мохамед Салах обошёл Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ

Мохамед Салах обошёл Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ
Мохамед Салах
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, который оформил дубль в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (7:0), стал лучшим бомбардиром в АПЛ в истории «Ливерпуля», сообщает портал Opta. Египтянин забил свои 128-й и 129-й голы в чемпионате Англии и обошёл Робби Фаулера.

Помимо Салаха, голы в ворота «Манчестер Юнайтед» забили Коди Гакпо и Дарвин Нуньес, которые оформили дубли, а точку в матче поставил бразильский форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

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