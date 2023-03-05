«Вольфсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Итоговый счёт — 2:2.
Все голы были забиты в первом тайме. На 10-й минуте встречи отличился нападающий «Вольфсбурга» Омар Мармуш. Через 12 минут «Айнтрахт» сравнял счёт усилиями форварда Рандаля Коло Муани. На 26-й минуте защитник Эван Н'Дика вывел гостей вперёд. Ещё до перерыва полузащитник Янник Герардт забил ответный гол «Вольфсбурга» — 2:2.
«Вольфсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 34 очка после 23 матчей. «Айнтрахт» находится на шестой строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Бавария» (49).
- 5 марта 2023
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