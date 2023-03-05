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«Вольфсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги

«Вольфсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Итоговый счёт — 2:2.

Все голы были забиты в первом тайме. На 10-й минуте встречи отличился нападающий «Вольфсбурга» Омар Мармуш. Через 12 минут «Айнтрахт» сравнял счёт усилиями форварда Рандаля Коло Муани. На 26-й минуте защитник Эван Н'Дика вывел гостей вперёд. Ещё до перерыва полузащитник Янник Герардт забил ответный гол «Вольфсбурга» — 2:2.

«Вольфсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 34 очка после 23 матчей. «Айнтрахт» находится на шестой строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Бавария» (49).

Германия - Бундеслига. 23-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Мармуш – 10'   1:1 Коло Муани – 22'   1:2 Н'Дика – 26'   2:2 Герардт – 43'
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