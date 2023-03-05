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Хави — о матче с «Валенсией»: в таких играх «Барса» должна добиваться комфортной победы

Хави — о матче с «Валенсией»: в таких играх «Барса» должна добиваться комфортной победы
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу его команды над «Валенсией» (1:0) в рамках 24-го тура Ла Лиги, а также удаление своего защитника Рональда Араухо во втором тайме.

«Нужно уметь закрывать игру. У нас было много возможностей закрыть все вопросы в этом матче, но мы этого не делали и в конце концов дождались удаления Араухо, после чего нам пришлось немного пострадать. В подобных матчах мы должны добиваться комфортной победы, но отсутствие реализации заставляет нас страдать до самых последних минут.

Удаление Араухо очевидное, он был последним защитником перед воротами. Обидно, потому что это был контролируемый момент, мы не очень хорошо справились с ситуацией… Но это логичная красная карточка», — приводит слова Хави Marca.

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