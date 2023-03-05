«Теперь это мой любимый гол». Салах — о рекордном забитом мяче за «Ливерпуль»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о разгромной победе над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0, а также прокомментировал свой гол в ворота соперника, который помог ему стать лучшим бомбардиром в истории мерсисайдцев в рамках чемпионата, обогнав легенду клуба Робби Фаулера.
«Выиграть в таком матче — это нечто особенное. Нам нужно оставаться скромными и продолжать одерживать победы. Надеюсь, это даст нам большой толчок.
Рекордный гол за «Ливерпуль»? Для меня он особенный, не буду лгать. Добиться такого результата сегодня в игре с «Манчестер Юнайтед» просто невероятно. Теперь это мой самый любимый гол в карьере», — приводит слова Салаха BBC со ссылкой на Sky Sports.
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