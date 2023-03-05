Мостовой: жалко, что только Милонов хочет отменить Fan ID
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова депутата Государственной Думы Российской Федерации Виталия Милонова о подготовке законодательной инициативы по отмене Fan ID.
«Думаю, Милонов смотрит футбол и видел посещаемость матчей: три-пять тысяч человек. Жалко, что он один так думает. Стоило бы многим там об этом задуматься.
Другое дело, что это решение кто-то принял, и это был не один человек, а коллегиально. Я ничего плохого в этом не вижу, но в чём плюс этого? Это же просто бесполезно, просто людям жизнь усложнять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сейчас персонифицированная карта болельщика необходима для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.
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