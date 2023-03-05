«Это непрофессионально». Тен Хаг — о разгромном поражении «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о сокрушительном поражении своей команды от «Ливерпуля» со счётом 0:7 в рамках 26-го тура Премьер-лиги.
«Я думаю, что мы провели достойный первый тайм, но допустили одну ошибку в организации обороны незадолго до перерыва. Во втором тайме это были просто не мы. Это не соответствовало нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Безусловно, я злюсь.
Я удивлён, потому что последние недели и месяцы я видел, что эта команда жизнерадостна и настроена на победу. Во втором тайме у нас вообще не было победного настроя. Мы не придерживались плана и не выполняли свою работу.
Мы не держали ответный удар, и это было действительно непрофессионально. В прошлом мы видели, что можем возвращаться в игру: с «Брентфордом», с «Манчестер Сити». Это, безусловно, сильная неудача, и такое попросту неприемлемо. Я действительно разочарован и зол из-за этого. Это проверка на восприятие реальности. Мы должны отнестись к этому решительно», — приводит слова тен Хага BBC.
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