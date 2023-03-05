Балахнин: если Дзюба постоянно будет забивать, то придётся его вызывать в сборную России

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о матче жёлто-синих с «Локомотивом» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

«Чем объяснить хет-трик Дзюбы? Его опытом, мастерством. Это фундаментальные вещи, и они выходят на первый план. Ну, и мотивация, конечно.

Особый настрой на «Ростов»? Нет, не думаю. У него в принципе он есть. Ну, и на ростовчан он был хороший. Хотя даже, скорее, не на саму команду, а на Карпина. Я думаю, Дзюбу также задевали разговоры о том, что его уже списали со счетов.

Карпин пригласит его в сборную? Не уверен, потому что личные отношения влияют. Надо это убирать. Всё в руках Дзюбы, даже не Карпина. Если Артём постоянно будет забивать, да ещё помногу, то придётся его вызывать.

«Ростов» разочаровал? Я смотрел все матчи южан на Зимнем кубке, в Кубке России и думал, что в сезоне они как-то преобразятся. Была надежда, что команда соберётся и покажет содержательный футбол. Но пока ранняя весна, можно сделать скидку на поля. Не это главное. Ростовчане не так хорошо двигаются, не так организованны. Это видно во всём. Пока они не готовы к рестарту сезона, к сожалению», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».