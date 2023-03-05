«Теперь все увидели, что мы ещё в игре». Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0 в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Слов нет, захватывающая футбольная игра, просто выдающаяся. Мы играли в топовый футбол против команды в хорошей форме.

Второй тайм начался довольно хорошо, и концовка была довольно хорошей. Таков футбол, такое может случиться.

Это был тот самый толчок, которого мы хотели. Это направит нас в верную сторону. Теперь все должны увидеть, что мы всё ещё здесь, мы в игре. Сегодняшний вечер стал достойным показателем того, кем мы можем быть и какими должны быть отныне», — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.

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