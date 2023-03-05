Видеообзор поражения ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи»

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Сочинцы открыли счёт на 72-й минуте: Лука Джорджевич отличился с передачи Артура Юсупова. Через шесть минут Джорджевич оформил дубль, он оказался точен на добивании после прострела с фланга — 2:0.

Победа позволила «Сочи» набрать 28 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА, у которого 29 очков, остался на пятой строчке. В следующем туре армейцы сыграют с «Крыльями Советов» (12 марта), а «Сочи» – с «Оренбургом» (10 марта).