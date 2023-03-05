Хендерсон — о победе «Ливерпуля» над «МЮ»: это фантастический день для всех
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Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о разгромной победе своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0, а также о рекорде своего одноклубника Мохамеда Салаха, ставшего лучшим бомбардиром в истории мерсисайдцев в рамках чемпионата.
«Это фантастический день для всех. Каждый футболист показал высочайший уровень игры. Все могли видеть, что наша прежняя энергия вернулась. Недавно мы показали, что находимся на пути возвращения к самим себе. Это большая победа, но нам нужно сосредоточиться на следующем матче.
Рекорд Салаха? Я действительно рад за него. Он посвящает свою жизнь футболу, он этого достоин», — приводит слова Хендерсона издание BBC со ссылкой на Sky Sports.
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