Хендерсон — о победе «Ливерпуля» над «МЮ»: это фантастический день для всех

Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о разгромной победе своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0, а также о рекорде своего одноклубника Мохамеда Салаха, ставшего лучшим бомбардиром в истории мерсисайдцев в рамках чемпионата.

«Это фантастический день для всех. Каждый футболист показал высочайший уровень игры. Все могли видеть, что наша прежняя энергия вернулась. Недавно мы показали, что находимся на пути возвращения к самим себе. Это большая победа, но нам нужно сосредоточиться на следующем матче.

Рекорд Салаха? Я действительно рад за него. Он посвящает свою жизнь футболу, он этого достоин», — приводит слова Хендерсона издание BBC со ссылкой на Sky Sports.

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