«Сегодня я увидел ту команду, которая стала серебряной». Бердыев — о «Сочи» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о победе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

«Есть удовлетворение от того, как ребята сыграли, и от их самоотдачи. Сегодня я увидел ту команду, которая стала серебряной. И за это поблагодарил ребят в раздевалке», – приводит слова Бердыева официальный сайт «Сочи».

Сочинцы открыли счёт на 72-й минуте: Лука Джорджевич отличился с передачи Артура Юсупова. Через шесть минут Джорджевич оформил дубль, он оказался точен на добивании после прострела с фланга — 2:0.

Победа позволила «Сочи» набрать 28 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА, у которого 29 очков, остался на пятой строчке. В следующем туре армейцы сыграют с «Крыльями Советов» (12 марта), а «Сочи» – с «Оренбургом» (10 марта).