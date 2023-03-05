Кобелев: победа придаст ребятам сил, «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвёл итоги после матча 18-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (1:0), а также оценил уровень судейства. По ходу игры бригада арбитров отменила три гола.

«Я бы не стал говорить, что «Крылья Советов» — неудобный соперник для «Динамо». Всё-таки кубковые игры отличались своей стратегией, и нужно понимать, что команды постепенно вкатываются в сезон. У кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Уверен, сегодняшняя победа придала сил ребятам и «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой.

Поначалу казалось, что в моментах с голами не было нарушений правил, но после демонстрации повторов всё вставало на свои места. Особенно в эпизоде со вторым мячом, когда Бенхамин Гарре подыграл себе рукой. Важно разбирать такие моменты», — приводит слова Кобелева RT.

В двухматчевом противостоянии в Кубке России сильнее оказались самарцы. Дома они выиграли со счётом 2:1, а гостевой матч свели к ничьей — 1:1.