Кобелев: победа придаст ребятам сил, «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвёл итоги после матча 18-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (1:0), а также оценил уровень судейства. По ходу игры бригада арбитров отменила три гола.
«Я бы не стал говорить, что «Крылья Советов» — неудобный соперник для «Динамо». Всё-таки кубковые игры отличались своей стратегией, и нужно понимать, что команды постепенно вкатываются в сезон. У кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Уверен, сегодняшняя победа придала сил ребятам и «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой.
Поначалу казалось, что в моментах с голами не было нарушений правил, но после демонстрации повторов всё вставало на свои места. Особенно в эпизоде со вторым мячом, когда Бенхамин Гарре подыграл себе рукой. Важно разбирать такие моменты», — приводит слова Кобелева RT.
В двухматчевом противостоянии в Кубке России сильнее оказались самарцы. Дома они выиграли со счётом 2:1, а гостевой матч свели к ничьей — 1:1.
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