Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: победа придаст ребятам сил, «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой

Кобелев: победа придаст ребятам сил, «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвёл итоги после матча 18-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (1:0), а также оценил уровень судейства. По ходу игры бригада арбитров отменила три гола.

«Я бы не стал говорить, что «Крылья Советов» — неудобный соперник для «Динамо». Всё-таки кубковые игры отличались своей стратегией, и нужно понимать, что команды постепенно вкатываются в сезон. У кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Уверен, сегодняшняя победа придала сил ребятам и «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой.

Поначалу казалось, что в моментах с голами не было нарушений правил, но после демонстрации повторов всё вставало на свои места. Особенно в эпизоде со вторым мячом, когда Бенхамин Гарре подыграл себе рукой. Важно разбирать такие моменты», — приводит слова Кобелева RT.

В двухматчевом противостоянии в Кубке России сильнее оказались самарцы. Дома они выиграли со счётом 2:1, а гостевой матч свели к ничьей — 1:1.

Аномальный матч в РПЛ. «Динамо» отомстило за Кубок вопреки всему Аномальный матч в РПЛ. «Динамо» отомстило за Кубок вопреки всему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023